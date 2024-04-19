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Нацгвардия уничтожила российскую станцию РЭБ на Запорожском направлении

Украина, Пятница 19 апреля 2024 14:29
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Нацгвардия уничтожила российскую станцию РЭБ на Запорожском направлении Фото: Нацгвардия уничтожила российскую станцию РЭБ на Запорожском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"На Запорожском направлении в результате огневого поражения российские захватчики лишились очередной станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным военных, функции вражеского оборудования "модернизировали" дроном-камикадзе аэроразведчики 23 бригады НГУ "Хортица".

Новое наступление РФ

Как ранее рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для РФ является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области. Оккупанты попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, к 1 июня Россия планирует мобилизовать 300 тысяч военных. Подготовка у захватчиков очень короткая, но поскольку у них проблемы с дисциплиной, то могут и не успеть.

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