Нацгвардия уничтожила российскую станцию РЭБ на Запорожском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины .

"На Запорожском направлении в результате огневого поражения российские захватчики лишились очередной станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным военных, функции вражеского оборудования "модернизировали" дроном-камикадзе аэроразведчики 23 бригады НГУ "Хортица".

Новое наступление РФ

Как ранее рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для РФ является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области. Оккупанты попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, к 1 июня Россия планирует мобилизовать 300 тысяч военных. Подготовка у захватчиков очень короткая, но поскольку у них проблемы с дисциплиной, то могут и не успеть.