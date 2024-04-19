Шпионил для ФСБ в Николаеве. Суд вынес приговор очередному предателю

Предателя, который собирал для врага разведывательные данные по Силам обороны в Николаевской области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Предатель пытался установить точные координаты базирования военнослужащих, которые обороняют областной центр. В частности его интересовали геолокации укрепрайонов, а также огневые позиции подразделений.

Информация врагу была нужна для подготовки прицельных атак с применением "Шахедов".

Предатель был задержан еще в феврале 2023 года, когда он пытался передать оккупантам разведданные о дислокации оборонительных объектов. Задержанным оказался житель поселка Врадиевка, которого завербовали в "Вконтакте" из-за его активной пророссийской позиции.

"Установлено, что злоумышленник коммуницировал с ФСБ через ее "связного" с временно оккупированной части территории на востоке Украины. Для выполнения вражеских задач агент на собственном авто объезжал местность и скрыто фиксировал "нужные" объекты на камеру телефона", - добавляет СБУ.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника и телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Фото: суд вынес приговор предателю, шпионившему для ФСБ в Николаеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение суда

Предателя признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Ему назначили 15 лет тюрьмы.