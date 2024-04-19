Пентагон готовит к отправке в Украину артиллерию и средства ПВО, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пишет, что речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Другие источники издания указывают, что администрация президента Джо Байдена еще не приняла окончательного решения о том, насколько большим будет транш военной помощи и что в нем будет.

"Но чиновники Министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро пройти через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом", - пишет Politico.

В материале указано, что часть американского вооружения уже размещена на складах по всей Европе и может быть немедленно перевезена в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни, а другой могут потребоваться недели.

Как реагируют на это в Пентагоне

Спикер Пентагона Патрик Райдер отказался вдаваться в подробности того, что будет в будущем пакете помощи.

Но, по его словам, у США есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет перемещать материальные средства очень быстро. Речь может идти о нескольких днях.

Ранее помощница министра Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщала законодателям, что Пентагон начнет быстро направлять боеприпасы, артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс одобрит помощь Украине.