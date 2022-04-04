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Близько 18 300 військових та 147 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 10:17
Близько 18 300 військових та 147 літаків: Генштаб назвав втрати Росії Фото: українські війська продовжують знищувати окупантів (t me ressentiment_channel)
Автор: Ілона Свиридова

З початку війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 300 військовослужбовців убитими. Знищено 147 літаків, 647 танків та 330 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 18300 осіб
  • Танки - 647 одиниць
  • Бойові броньовані машини - 1844 одиниць
  • Артилерійські системи - 330 одиниць
  • РСЗВ - 107 одиниць
  • Засоби ППО - 54 одиниці
  • Літаки - 147 одиниць
  • Гелікоптери - 134 одиниці
  • Автомобільна техніка - 1273 одиниці
  • Кораблі/катери - 7 одиниць
  • Цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92 одиниці
  • Спеціальна техніка - 25 одиниць
  • Пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували заступника комбрига, російського підполковника Віталія Слабцова.

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