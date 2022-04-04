Ворожі обстріли Миколаєва: загинуло 10 людей та 46 отримали поранення

Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали й цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. Внаслідок цього загинуло 10 людей та 46 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Повідомляється, що попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.

Також окрім житлових будинків, російські окупанти обстріляли:

одну міську лікарню;

одну обласну лікарню;

центр профілактичних хвороб;

будинок дитини;

11 дитячих садків;

12 шкіл;

1 ПТУ;

2 філії закладів позашкільної освіти.

До того ж внаслідок атак були пошкоджені високовольтні лінії в Інгульському районі. Однак станом на 18:30 мережі відремонтовано.

Зазначається, що все ще без живлення залишаються Снігурівка, Широке, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка. Також відсутнє електропостачання у Бармашовому.

Через пошкодження внаслідок обстрілів в Інгульському районі перекрито подачу газу до низки будинків на трьох вулицях. Зокрема, наразі 240 абонентів без газу.