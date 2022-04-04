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У Миколаєві через обстріли окупантів поранено понад 60 осіб, є загиблі, - голова ОДА

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Миколаїв, Понеділок 04 квітня 2022 23:52
У Миколаєві через обстріли окупантів поранено понад 60 осіб, є загиблі, - голова ОДА Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти обстріляли Миколаїв, в результаті чого поранення отримали більше 60 осіб. Крім того, є жертви, серед яких 1 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За його словами, в середині дня російські військові обстріляли дитячу лікарню. Загинула 1 дитина та 1 осіб. Також були обстріляні зупинка і торгові ряди, де загинули 9 осіб, і 61 отримали поранення.

"Ніякої логіки в цьому немає. Всі розуміють, що це центр міста, один з районів міста. Люди просто ходили по своїх справах, і російські окупанти обстрілюють, "Смерчами", "Ураганами", або чим вони там стріляють", - прокоментував голова ОДА

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, окупанти обстріляли Миколаїв і Очаків. Постраждали 14 осіб, також є поранені.

Ми також писали про те, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

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