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В Україні з початку вторгнення РФ загинула 161 дитина

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 08:37
В Україні з початку вторгнення РФ загинула 161 дитина Фото: в Україні загинуло 161 дитини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку військової агресії Росії проти України постраждали 425 дітей. З них 161 дитина загинула, 264 неповнолітніх отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, найбільше дітей постраждало у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.

Також за період війни пошкоджено 869 закладів освіти, з них 83 зруйновано повністю.

Нагадаємо, що 3 квітня російські окупанти обстріляли Новодружеськ Луганської області. В результаті атаки загинули два волонтери.

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