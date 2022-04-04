Кількість жертв встановлюється. У Сумській області вже нарахували понад 200 злочинів РФ
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що наразі усіх жертв внаслідок обстрілів окупантів порахувати не можуть, адже людей ховали прямо на городах та дворах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицького у телемарафоні.
За його словами, наразі правоохоронці відкрили понад 200 проваджень, щодо порушення правил та звичаїв війни.
Також він зазначив, що усі злочини будуть зафіксовані та передані у міжнародні організації для міжнародного суду над російськими окупантами.
"Ми поки не можемо порахувати всіх жертв, бо людей ховали прямо на городах та у дворах. Треба знайти всіх та облікувати. Але поліція відкрила вже понад 200 проваджень щодо фактів порушень правил та звичаїв ведення війни, - сказав Живицький.
Раніше ми повідомляли, що у Сумській області триває зачистка від окупантів.
Також ми писали, що окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області.
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