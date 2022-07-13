Обстріли Харкова та Миколаєва, фінансова допомога від ЄС, можливе усунення від Олімпіади Росії та Білорусі: новини за 12 липня

Харків та Миколаїв знову обстріляли, Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро допомоги Україні, Росія та Білорусь опинилися на порозі відсторонення від Олімпіади-2024. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 12 липня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро допомоги Україні

Рада міністрів країн ЄС остаточно погодила виділення Україні нового кредиту на 1 млрд євро із пакета макрофінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на забезпечення невідкладних бюджетних потреб. Про це повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він також наголосив, що це лише частина нового виняткового пакету макрофінансової допомоги.

У ГУР оцінили, чи може Росія оголосити війну або мобілізацію

Росія не буде оголошувати війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадиа Скібіцький.

"Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) не визнає, що він не досяг своєї основної мети по окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", - підкреслив Скібіцький.

Вже 10 звернень. Росіяни почали просити візи для в'їзду до України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України отримало перші звернення від громадян Російської Федерації за візами для поїздки до країни. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Надійшло десять звернень. Шість на короткострокові візи і чотири на довгострокові з метою возз'єднання з сім'єю", - зазначив він.

Нагадавши, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росія і Білорусь опинилися на порозі відсторонення від Олімпіади-2024

Функціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Про це заявив член МОК Крейг Ріді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із РФ і Білорусі поїхати на Ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на Олімпіаду.

Україну накриє холодними дощами: місцями - до +3 градусів

Погода в Україні знову покаже, що літо - не синонім спеки, адже в середу, 13-го липня місцями вночі температура знизиться до +3 градусів. До того ж частину країни охопить дощами.

Що буде з погодою в країні найближчим часом - читайте в матеріалі Styler.