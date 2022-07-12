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Окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки, - Генштаб

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 19:15
Окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки, - Генштаб Фото: окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни спробували кілька разів штурмувати населені пункти на Харківському та Слов'янському напрямках. Втім через удар у відповідь українських військових, загарбники змушені були відійти. А на деяких ділянках фронту окупанти зазнали втрат і втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває 139 доба російського вторгненя. Зараз ситуація на фронті така:

  • На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах.
  • На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ. Артилерія обстріляла населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
  • На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та інших населених пунктів регіону. Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки, проте ЗСУ успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.
  • На Слов’янському напрямку підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати.
  • На Бахмутському напрямку при спробі просунутися в напрямку Спірне - Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.
  • На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує 6 носіїв високоточної зброї.

Нагадаємо, російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області.

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