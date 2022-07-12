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Сьогоднішній обстріл Харкова: нові дані про поранених та фото наслідків

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Харків, Вівторок 12 липня 2022 17:59
Сьогоднішній обстріл Харкова: нові дані про поранених та фото наслідків Фото: наслідки обстрілу Харкова 12 липня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті обстрілу окупантами Харкова у вівторок, 12 липня, кількість постраждалих зросла до 5 осіб. У постраждалих вибухові травми та осколковими поранення, всі вони перебувають в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Зруйновані будівлі, пожежі на приватних підприємствах та виробництвах, розбиті автівки, посічені осколками дерева. Такі наслідки від сьогоднішнього російського обстрілу Індустріального та Немишлянського районів Харкова з реактивних систем залпового вогню", - констатував він пошкодження інфраструктури міста.

Очільник регіону підкреслив, що під ударом росіян, як і раніше, опинилися цивільні об'єкти та мирні харків'яни.

"Вкотре закликаємо жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях!" – звернувся до містян Синєгубов.

Оновлено 18.15. Кількість постраждалих зросла до 6 людей.

"Шість цивільних поранених різного ступеня тяжкості доставлені до медичних закладів. Усі обстріли велися з РСЗВ, як усі розуміють - про "високоточність" немає сенсу говорити", - розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ вкотре обстріляли Харків. "Прильоти" сталися в Індустріальному районі міста.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося про 4 постраждалих.

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