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Звільнено ще п’ять українців, що перебували в полоні в Херсонській області

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 13:09
Звільнено ще п’ять українців, що перебували в полоні в Херсонській області Фото: з полону окупантів звільнено ще п'ятьох українців (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 12 липня, Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдатів на території окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.

Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Як повідомлялось, правозахисник, журналіст, засновник "Громадське радіо" Максим Буткевич, який зараз служить у лавах ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.

Крім цього, раніше у Росії заявили, що в них у полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

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