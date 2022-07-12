Війська РФ обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено будинок, виникла пожежа
Окупанти протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області. В результаті пошкоджено житловий будинок, в одній з будівель виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.
У Шалигінській громаді з десятої ранку почався мінометний обстріл, зафіксовано 14 пострілів, після обіду – ще чотири мінометних "приходи". У Білопільській громаді зафіксовано за день близько 20 прильотів мін.
Окупанти також обстріляли Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії, всього було 13 прильотів. По Краснопільській громаді о шостій вечора російські війська випустили два залпи з реактивних систем залпового вогню, а також п'ять мін. На щастя, люди не постраждали.
Раніше стало відомо, що російські війська завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з вертольотів і реактивних систем залпового вогню.
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