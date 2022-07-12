Росіяни обстрілювали Миколаїв весь день: названо наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

Чиновник розповів, що окупаційні війська били по Миколаєву з території окупованих районів Херсонської області за допомогою систем С-300 і РСЗВ.

"Загалом поранення різного ступеня отримали 12 осіб", - заявив мер.

За словами Сєнкевича, від атак РФ згорів двоповерховий будинок, ще в одній п'ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від п'ятого до третього поверху.

При цьому повністю знищений корпус однієї з миколаївських шкіл. У двох лікарнях вибиті вікна і обвалилася стеля. Схожі руйнування в приміщеннях банку і пошти.

Також Сєнкевич додав, що ракети влучили у територію місцевого рибного підприємства. Там знищені будівлі і транспорт.