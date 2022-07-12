Росіяни обстрілювали Миколаїв весь день: названо наслідки
Російські військові провели ряд обстрілів Миколаєва у вівторок, 12 липня. Постраждали мирні жителі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Чиновник розповів, що окупаційні війська били по Миколаєву з території окупованих районів Херсонської області за допомогою систем С-300 і РСЗВ.
"Загалом поранення різного ступеня отримали 12 осіб", - заявив мер.
За словами Сєнкевича, від атак РФ згорів двоповерховий будинок, ще в одній п'ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від п'ятого до третього поверху.
При цьому повністю знищений корпус однієї з миколаївських шкіл. У двох лікарнях вибиті вікна і обвалилася стеля. Схожі руйнування в приміщеннях банку і пошти.
Також Сєнкевич додав, що ракети влучили у територію місцевого рибного підприємства. Там знищені будівлі і транспорт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста.
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