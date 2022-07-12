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Кількість загиблих у Часовому Яру сягнула 45: розбір завалів продовжується

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 20:42
Кількість загиблих у Часовому Яру сягнула 45: розбір завалів продовжується Фото: кількість загиблих у Часовому Яру сягнула 45 (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вже 45 загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб", - проінформували рятувальники.

За оцінками ДСНС, розібрано вже 80% розвалин - розчищено близько 420 тонн зруйнованих конструкцій.

Пошуки уцілілих тривають - до них залучено 57 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 9 липня росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр. В результаті удару повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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