Вже 10 звернень. Росіяни почали просити візи для в'їзду до України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України отримало перші звернення від громадян Російської Федерації за візами для поїздки до країни.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Надійшло десять звернень. Шість на короткострокові візи і чотири на довгострокові з метою возз'єднання з сім'єю", - зазначив він.

Нагадавши, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Також повідомлялося, що росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами в 8 містах до центрів VFS Global. При цьому остаточне рішення про в'їзд громадянина РФ приймають українські прикордонники.

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