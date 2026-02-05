ua en ru
Главная » Новости » Политика

Буданов сделал первое заявление об итогах переговоров с РФ в Абу-Даби

Абу-Даби, Четверг 05 февраля 2026 14:49
Буданов сделал первое заявление об итогах переговоров с РФ в Абу-Даби Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Руководитель ОП Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби. Он назвал консультации конструктивными.

Об этом Буданов сказал в комментарии РБК-Украина.

"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - заявил руководитель ОП, который является участником украинской делегации на переговорах, в комментарии РБК-Украина.

Других деталей относительно достигнутых переговоров он пока не раскрыл.

Что известно о переговорах Украина-США-РФ в Абу-Даби

Второй раунд переговоров в формате Украина-США-РФ проходил 4 и 5 февраля и длился два дня. Консультации ежедневно продолжались почти по пять часов.

Переговоры проходили в формате трехсторонних встреч, работы в группах и дальнейшей синхронизации позиций.

Украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

Американскую сторону представляли посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.

После завершения консультаций Уиткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными. Президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил о договоренности по обмену и назвал это "значительным результатом".

В то же время прокремлевские СМИ сообщали о новых требованиях Москвы по Донбассу, в частности о желании РФ добиться его международного признания как "российского".

Чем закончился первый раунд переговоров

Напомним, первый раунд переговоров Украины, США и России состоялся 23-24 января в Абу-Даби. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали 20-пунктный мирный план, в частности вопрос Донбасса.

Во время консультаций удалось достичь определенного прогресса в военных вопросах, однако по территориям конкретных решений не приняли. Участники назвали переговоры конструктивными и договорились продолжить работу, доложив о результатах руководству своих стран.

Отдельно на переговорах поднимали тему энергетической безопасности. Позже президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о временном "энергетическом перемирии", однако уже 3 февраля РФ нанесла массированный удар по энергетике Украины, в частности по объектам, обеспечивающим теплоснабжение Киева и Харькова.

Украина назвала это нарушением договоренностей и передала США данные обо всех атаках после заявленной паузы, ожидая от Вашингтона более жесткой реакции на действия Москвы.

Больше о результатах первого раунда переговоров в Абу-Даби - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

