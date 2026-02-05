Буданов сделал первое заявление об итогах переговоров с РФ в Абу-Даби
Руководитель ОП Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби. Он назвал консультации конструктивными.
Об этом Буданов сказал в комментарии РБК-Украина.
"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - заявил руководитель ОП, который является участником украинской делегации на переговорах, в комментарии РБК-Украина.
Других деталей относительно достигнутых переговоров он пока не раскрыл.
Что известно о переговорах Украина-США-РФ в Абу-Даби
Второй раунд переговоров в формате Украина-США-РФ проходил 4 и 5 февраля и длился два дня. Консультации ежедневно продолжались почти по пять часов.
Переговоры проходили в формате трехсторонних встреч, работы в группах и дальнейшей синхронизации позиций.
Украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.
Американскую сторону представляли посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.
Российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.
После завершения консультаций Уиткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными. Президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил о договоренности по обмену и назвал это "значительным результатом".
В то же время прокремлевские СМИ сообщали о новых требованиях Москвы по Донбассу, в частности о желании РФ добиться его международного признания как "российского".
Чем закончился первый раунд переговоров
Напомним, первый раунд переговоров Украины, США и России состоялся 23-24 января в Абу-Даби. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали 20-пунктный мирный план, в частности вопрос Донбасса.
Во время консультаций удалось достичь определенного прогресса в военных вопросах, однако по территориям конкретных решений не приняли. Участники назвали переговоры конструктивными и договорились продолжить работу, доложив о результатах руководству своих стран.
Отдельно на переговорах поднимали тему энергетической безопасности. Позже президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о временном "энергетическом перемирии", однако уже 3 февраля РФ нанесла массированный удар по энергетике Украины, в частности по объектам, обеспечивающим теплоснабжение Киева и Харькова.
Украина назвала это нарушением договоренностей и передала США данные обо всех атаках после заявленной паузы, ожидая от Вашингтона более жесткой реакции на действия Москвы.
Больше о результатах первого раунда переговоров в Абу-Даби - читайте в отдельном материале РБК-Украина.