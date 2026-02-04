ua en ru
"Путин сдержал слово": Трамп отверг обвинения Зеленского относительно нарушения РФ перемирия

Среда 04 февраля 2026 00:48
"Путин сдержал слово": Трамп отверг обвинения Зеленского относительно нарушения РФ перемирия Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп встал на сторону РФ в споре с президентом Украины Владимиром Зеленским о перемирии, отметив, что нарушения договоренностей не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Белом доме.

Читайте также: Зеленский об "энергетическом перемирии": или у РФ в неделе 4 дня, или ее ставка на войну

Так, президент США заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил российского диктатора Владимира Путина, официально завершилась в воскресенье, 1 декабря.

По его словам, временная пауза в военных ударах России по Украине длилась "с воскресенья по воскресенье" и Москва придерживалась этих временных рамок.

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово", - заявил Трамп.

Кроме того, американский президент четко дал понять, что доволен даже такой короткой передышкой. Он отметил, что в условиях суровой зимы любая остановка огня является позитивом:

  • О сроках: Трамп считает, что семь дней без ударов - это значительный результат для нынешней фазы войны.

  • О гуманитарном аспекте: "Мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно", - отметил он, намекая на критичность ситуации в энергетике.

Он также обмолвился, что общался с Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно состоялся разговор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал недовольство тем, что пауза в ударах длилась всего четыре дня. По его словам, это было предложение Трампа, и он ожидает реакции США относительно дальнейших действий.

"Нарушение" энергетического перемирия

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой временно прекратить обстрелы украинских мирных городов из-за резкого похолодания, а предложенная пауза должна была длиться одну неделю.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласился прекратить удары только до 1 февраля.

В ночь на 3 февраля оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, они применили большое количество баллистики и ударных дронов.

