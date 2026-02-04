"Путин сдержал слово": Трамп отверг обвинения Зеленского относительно нарушения РФ перемирия

Президент США Дональд Трамп встал на сторону РФ в споре с президентом Украины Владимиром Зеленским о перемирии, отметив, что нарушения договоренностей не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Белом доме.

Так, президент США заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил российского диктатора Владимира Путина, официально завершилась в воскресенье, 1 декабря.

По его словам, временная пауза в военных ударах России по Украине длилась "с воскресенья по воскресенье" и Москва придерживалась этих временных рамок.

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово", - заявил Трамп.

Кроме того, американский президент четко дал понять, что доволен даже такой короткой передышкой. Он отметил, что в условиях суровой зимы любая остановка огня является позитивом:

О сроках: Трамп считает, что семь дней без ударов - это значительный результат для нынешней фазы войны.

О гуманитарном аспекте: "Мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно", - отметил он, намекая на критичность ситуации в энергетике.

Он также обмолвился, что общался с Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно состоялся разговор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал недовольство тем, что пауза в ударах длилась всего четыре дня. По его словам, это было предложение Трампа, и он ожидает реакции США относительно дальнейших действий.