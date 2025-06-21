Обмен пленными и новые санкции Украины против РФ: новости за 20 июня

Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными. Тем временем президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против лиц и компаний, причастных к производству "Шахедов" в РФ.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 20 июня, - в материале РБК-Украина .

Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину

Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными. Вчера, 20 июня, домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники.

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Домой вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также пограничной службы и Нацгвардии.

Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что освобожденные воины имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые удерживались в плену с 2022 года.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.

Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против лиц и компаний, причастных к производству беспилотников в России.

Новый пакет санкций был введен против лиц, причастных к разработке и производству дронов "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" и других, в том же числе FPV-систем и поставщиков общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Алабуга Машинеры".

В частности санкции коснулись лиц, которые:

импортируют и поставляют комплектующие подсанкционному акционерному обществу (АО) "Кронштадт" для производства "Бандеролы";

участвуют в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.

Не капитуляция, а "признание реалий". Путин выдал свою "формулу мира" для Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы не стремится к капитуляции Украины. Однако Кремль желает признания "реальностей, которые сложились на земле".

Во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025, российский диктатор в очередной раз затронул тему относительно войны в Украине. На этот раз Путин заявил, что Россия якобы не добивается капитуляции со стороны Украины.

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - сказал он.

"Я этого не исключаю": Путин озвучил российские планы на Сумы

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не планирует захватывать Сумы. Однако он тут же цинично добавил, что "не исключает" такого варианта.

В частности диктатор заявил, что Россия, мол, планирует создать "зону безопасности" на границе украинской Сумщины шириной в 10-15 километров. При этом он снова наврал об "огромных потерях" Вооруженных сил Украины во время Курской операции.

"Мы не имеем такой задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю" - добавил он.

"Вся Украина наша". Путин отличился новой порцией имперского бреда

Российский диктатор Владимир Путин посягнул на всю Украину, объяснив это тем, что украинцы и русские якобы "один народ".

У Путина спросили, как далеко может зайти российская армия в контексте войны против Украины, поскольку солдаты РФ заходят за территорию тех украинских областей, которые Москва незаконно признала "своими".

"Вы сказали по поводу областей в Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - нафантазировал диктатор.

Он выдумал, что Россия "никогда не ставила под сомнение" права украинского народа на независимость и суверенитет. Но Украина якобы стала независимой и суверенной на основании принципов внеблоковости, неядерности и нейтральности.

Глава Кремля также цинично добавил, что у РФ есть "старинное правило: там, где ступает нога российского солдата, то наше".

Швейцария готовится отменить защиту для украинских беженцев

Швейцарская народная партия (SVP) на этой неделе внесла в Национальный совет предложение полностью отменить статус защиты S для украинских беженцев, утверждая, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными.

Отмечается, что в мае 2025 года статус S в Швейцарии имели более 69 тысяч человек. С начала года подано 3300 новых заявлений на защиту, тогда как вернулись в Украину около 2600 человек.

Кантоны и муниципалитеты обеспечивают жильем большинство беженцев, но две трети украинцев все еще не могут себя содержать, несмотря на рост уровня занятости.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, которая ограничивает доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации.

Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту. Федеральный совет Швейцарии до летних каникул должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными.

Украина уже наращивает производство перехватчиков "Шахедов

По словам президента Владимира Зеленского, украинские оборонные предприятия уже наращивают объемы производства дронов-перехватчиков, которые увеличат защиту от вражеских "Шахедов".

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно, видов дронов - дают результаты", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.

"И это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - отметил президент.