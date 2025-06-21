Обмін полоненими та нові санкції України проти РФ: новини за 20 червня

Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Тим часом президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва "Шахедів" у РФ.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 20 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України

Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Вчора, 20 червня, додому повернулися поранені та тяжкохворі захисники.

Це оборонці Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також прикордонної служби та Нацгвардії.

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що звільнені воїни мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в полоні з 2022 року.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому - 60 років.

Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотників у Росії.

Новий пакет санкцій було введено проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Алабуга Машинери".

Зокрема санкції торкнулись осіб, які:

імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) "Кронштадт" для виробництва "Бандероли";

беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Не капітуляція, а "визнання реалій". Путін видав свою "формулу миру" для України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито не прагне капітуляції України. Однак Кремль бажає визнання "реальностей, які склалися на землі".

Під час свого виступу на пленарному засіданні ПМЕФ-2025, російський диктатор в черговий раз торкнувся теми щодо війни в Україні. Цього разу Путін заявив, що Росія нібито не домагається капітуляції з боку України.

"Ми не домагаємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі", - сказав він.

"Я цього не виключаю": Путін озвучив російські плани на Суми

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не планує захоплювати Суми. Проте він тут же цинічно додав, що "не виключає" такого варіанту.

Зокрема диктатор заявив, що Росія, мовляв, планує створити "зону безпеки" на кордоні української Сумщини завширшки в 10-15 кілометрів. При цьому він знову набрехав про "величезні втрати" Збройних сил України під час Курської операції.

"Ми не маємо такого завдання забрати Суми, але я цього не виключаю" - додав він.

"Вся Україна наша". Путін відзначився новою порцією імперської маячні

Російський диктатор Володимир Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито "один народ".

У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".

"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.

Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.

Глава Кремля також цинічно додав, що у РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".

Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців

Швейцарська народна партія (SVP) цього тижня внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців, стверджуючи, що значні частини української території були врятовані від бойових дій і можуть вважатися стабілізованими.

Зазначається, що у травні 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку року подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.

Кантони та муніципалітети забезпечують житлом більшість біженців, але дві третини українців усе ще не можуть себе утримувати, попри зростання рівня зайнятості.

Торік швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі з Ради кантонів, яка обмежує доступ до статусу S для українців із регіонів, де немає активних бойових дій чи окупації.

Ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист. Федеральна рада Швейцарії до літніх канікул має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними.

Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів

За словами президента Володимира Зеленського, українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів, які збільшать захист від ворожих "Шахедів".

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування.

"І це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - зазначив президент.