"Я этого не исключаю": Путин озвучил российские планы на Сумы
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не планирует захватывать Сумы. Однако он тут же цинично добавил, что "не исключает" такого варианта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025.
В частности диктатор заявил, что Россия, мол, планирует создать "зону безопасности" на границе украинской Сумщины шириной в 10-15 километров. При этом он снова наврал об "огромных потерях" Вооруженных сил Украины во время Курской операции.
"Мы не имеем такой задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю", - добавил он.
На вопрос модератора форума, зачем россиянам вообще нужна эта "зона безопасности", Путин пожаловался, что Украина очень напугала Россию атакой на Курскую область. А после этого, мол, начала угрожать еще двум российским регионам.
Новые заявления Путина
Напомним, что российский диктатор участвует в ПМЭФ-2025 в Петербурге и уже несколько дней сыплет неоднозначными заявлениями. Так, 20 июня Путин заявил, что Москва якобы не стремится к капитуляции Украины. Однако Кремль желает признания "реальностей, которые сложились на земле".
18 июня Путин на своей пресс-конференции заявил, что он якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но подписывать документы с ним он не хочет.
В Украине после этого назвали путинскую словесную эквилибристику "разговорным шоу для Трампа". Киев очень скептически оценивает любые путинские заявления о "мирных переговорах" и мире.
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