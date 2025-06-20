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Не капитуляция, а "признание реалий". Путин выдал свою "формулу мира" для Украины

Россия, Пятница 20 июня 2025 18:35
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Не капитуляция, а "признание реалий". Путин выдал свою "формулу мира" для Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Москва якобы не стремится к капитуляции Украины. Однако Кремль желает признания "реальностей, которые сложились на земле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

Во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025, российский диктатор в очередной раз затронул тему относительно войны в Украине. На этот раз Путин заявил, что Россия якобы не добивается капитуляции со стороны Украины.

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - сказал он.

Переговоры Украины и России

Напомним, вчера, 19 июня, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе.

Тем временем представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" о перемирии и завершении войны.

Однако в Киеве говорят, что первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми, и поэтому Украине до сих пор неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

Стоит отметить, что российский "меморандум" представляет собой ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями. По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.

Заметим также, что вчера Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова рассказала, что Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть.

По ее словам, его могут передать уже на следующем раунде переговоров.

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