Украина уже наращивает производство перехватчиков "Шахедов", - Зеленский

Украинские оборонные предприятия уже наращивают объемы производства дронов-перехватчиков, которые увеличат защиту от вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно, видов дронов - дают результаты", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.

"И это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - отметил президент.