Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными. Сегодня, 20 июня, домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилось там более двух лет. И вот наконец они дома", - сообщил президент.
Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Домой вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также пограничной службы и Нацгвардии.
Фото: Украина вернула домой новую группу военных (t.me/V_Zelenskiy_official)
Раненые и тяжелобольные
Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что освобожденные воины имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.
"Все освобожденные сегодня защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса", - говорится в сообщении.
Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые удерживались в плену с 2022 года.
В Коордштабе добавили, что обменный процесс продолжается, а точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Фото: Украина вернула раненых и тяжелобольных воинов (t.me/Koord_shtab)
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.
Обмен пленными между Украиной и РФ
Напомним, что в целом Украина и РФ провели два масштабных обмена пленными. Первый состоялся после первого раунда переговоров в Стамбуле. Он проходил в три этапа, обе стороны освободили по 1000 пленных.
Во время второго раунда переговоров в Турции 2 июня делегации Украины и РФ снова достигли договоренности об обмене пленными. Стороны договорились обменять "всех на всех" раненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках этих договоренностей состоялось уже четыре обмена - 9, 10, 12, 14 и 19 июня. Вчера, 19 июня, Украина вернула из плена группу раненых и тяжелобольных защитников.
Большинство освобожденных накануне были в плену с 2022 года. Домой вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Кроме того, в Стамбуле стороны договорились о возвращении тел в формате "6000 на 6000". Состоялось уже три этапа возвращения по 1200 тел.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Россия передает Украине тела российских солдат. Один из таких случаев подтвержден документально.
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