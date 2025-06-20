"Вся Украина наша". Путин отличился новой порцией имперского бреда

Российский диктатор Владимир Путин посягнул на всю Украину, объяснив это тем, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Как передает РБК-Украина , об этом глава Кремля заявил в ходе Петербургского экономического форума.

У Путина спросили, как далеко может зайти российская армия в контексте войны против Украины, поскольку солдаты РФ заходят за территорию тех украинских областей, которые Москва незаконно признала "своими".

"Вы сказали по поводу областей в Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - нафантазировал диктатор.

Он выдумал, что Россия "никогда не подвергала сомнению" права украинского народа на независимость и суверенитет. Но Украина якобы стала независимой и суверенной на основании принципов внеблоковости, неядерности и нейтральности.

Глава Кремля также цинично добавил, что в РФ есть "старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше".