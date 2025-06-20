Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России: список

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против лиц и компаний, причастных к производству беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Новый пакет санкций был введен против лиц, причастных к разработке и производству дронов "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" и других, в том же числе FPV-систем и поставщиков общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Алабуга Машинеры".

В частности санкции коснулись лиц, которые:

импортируют и поставляют комплектующие подсанкционному акционерному обществу (АО) "Кронштадт" для производства "Бандеролы";

участвуют в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.

Санкции против физических лиц

Ограничения коснулись 56 физических лиц.

Санкции против юридических лиц

Санкции были введены против 55 юридических лиц:

Санкции против России

Во время полномасштабной войны против России были введены масштабные санкции со стороны других государств и международных организаций. Ограничения коснулись различных сфер, в частности финансовой системы, торговли, транспорта, энергетики и оборонного сектора. Целью стало ослабление экономического потенциала России и осложнение ее способности вести войну.

В середине июня Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и КНДР.