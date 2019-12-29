Обмін полоненими: п'ятьох екс-"беркутівців" передали бойовикам

Фото: екс-"беркутівці" (УНІАН)

Мова йде про Олега Янишевском, Сергія Зінченка і Павла Аброськином, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка

П'ятьох екс-"беркутівців" передали бойовикам в рамках обміну полоненими на Донбасі. Про це заявив адвокат Валентин Рибін, передає "Громадське".

Адвокат зазначив, що трьох екс-"беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського передали бойовикам "ДНР", а Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру - "ЛНР".

Зазначимо, опівдні повідомлялося, що п'ятеро екс-"беркутівців" були на КПВВ "Майорське". Їх сьогодні вночі звільнили з-під варти в Київському апеляційному суді.

Також в рамках обміну полоненими Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

Крім того, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві євромайданівця Олександра Храпаченка.