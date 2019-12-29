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Україна і Росія почала процес підписання документів про транзит газу

Новини » Політика     29.12.2019 - 14:06
Україна і Росія почала процес підписання документів про транзит газу
Фото: Денис Малюська (facebook com Denis-Malyuska)

За словами Сергія Макогона, процес підписання документів вже почався

Україна і Російська Федерація у Відні почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

За його словами, процес підписання документів вже почався.

У той же час, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що процес підписання документів не завершений.

Процес пішов...

Опубліковано Sergiy Makogon Неділя, 29 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 19 грудня Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Крім того, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Зазначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угода (контракт на транзит газу) технічне умова.

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