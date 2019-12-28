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Кабмін звільнив главу АРМА Янчука

Новини » Політика     28.12.2019 - 17:58
Кабмін звільнив главу АРМА Янчука
Фото: Антон Янчук (РБК-Україна)

Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови АРМА

Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це йдеться в розпорядженні №1374-р від 27 грудня, передає РБК-Україна.

"Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 871 Закону України" Про державну службу ", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 7 грудня 2016 року призначила Антона Янчука головою Національного агентства з розшуку та повернення активів, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Янчук в 2014 році місяць працював помічником міністра юстиції, з червня 2014 року по січень 2015 року - обіймав посаду заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції, а з січня минулого року по сьогоднішній час працював заступником глави Мін'юсту.

У липні конкурсна комісія з обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, оголосила конкурс на посаду глави Нацагентства.

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