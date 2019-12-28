У Києві відкрили Шулявський міст

Фото: Шулявський міст (facebook.com/grishyn)

Шляхопровід відкрили після 10 місяців реконструкції

У Києві сьогодні, 28 грудня, після 10 місяців реконструкції відкрили Шулявський шляхопровід. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у себе на сторінці в Facebook.

Кличко заявив, що шляхопровід "буде багато років експлуатуватися і знизить транспортне навантаження" в Києві.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 28 грудня 2019 р.

За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, рух автобусів №27Тр, 155, 550 буде відновлено через шляхопровід. При цьому про відновлення руху тролейбусів №22, 27, 30, 42 пообіцяли повідомити окремо.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на Шулявському мосту обвалилася частина бетонної огорожі. Весною 2019-го Шулявський шляхопровід повністю перекрили і почали демонтаж конструкцій. Міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

Також РБК-Україна писало, що Київрада додатково виділила кошти на реконструкцію Шулявського мосту. За даними видання "Наші гроші", в листопаді ТОВ "Північно-український будівельний альянс" отримало 88,52 млн гривень з 227,67 млн ​​гривень. У минулому році ця компанія виграла тендер на будівництво моста за 598,5 млн гривень. Раніше керівник Київської міської державної адміністріціі Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського моста зі збільшеною до понад 1 млрд грн кошторисної вартості робіт.