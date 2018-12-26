Шулявський шляхопровід у Києві перекриють навесні 2019

Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Згідно з розрахунками, роботи триватимуть до трьох місяців

У Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

За його словами, згідно з розрахунками, роботи триватимуть до трьох місяців.

Зазначимо, громадська організація "Шулявський шлях" подала позов проти КМДА, бо вважає, що під час проведення конкурсу були порушення.

Нагадаємо, у Києві від 18 серпня 2018 року, на час реконструкції було перекрито з’їзди з Шулявського шляхопроводу. Реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 1 травня 2018року. У зв'язку з цим, у Києві було змінено рух транспорту.

Також РБК-Україна повідомляло про знесення Шулявського шляхопроводу в Києві.