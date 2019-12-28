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Президент підписав закон про видобуток бурштину

Новини » Економіка     28.12.2019 - 17:21
Президент підписав закон про видобуток бурштину
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон посилює штрафи за видобуток бурштину без дозволу влади

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питань видобутку бурштину. Про це повідомляється на сторінці законопроекту №2240 на сайті Верховної ради.

Законом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Сприяння посадової особи з використанням службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Законом запроваджується механізм бронювання земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону або конкурсу. Також вводиться єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку терміном на 5 років на ділянки до 10 га з визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Згідно з документом, початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину становитиме двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один гектар землі.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про врегулювання питань видобутку бурштину 19 грудня 2019 року. За документ проголосували 279 парламентарів.

Відзначимо, Кабінет міністрів України подав до ВР три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.

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