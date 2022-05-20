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Україна не погодиться на альтернативи вступу в Євросоюз, - Єрмак

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 19:15
Україна не погодиться на альтернативи вступу в Євросоюз, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Українська влада не зацікавлена в інтеграції в нові об'єднання замість Європейського Союзу. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ідею Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Розглядати альтернативи вступу в ЄС Україна не буде. Цю позицю Єрмак озвучив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", – заявив керівник Офісу президента.

Він також торкнувся теми приєднання України до НАТО. На думку Єрмака, Збройні сили посилять Чорноморський і Балтійський фланги альянсу.

"Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", – додав він.

Раніше французький президент Макрон запропонував альтернативний варіант інтеграції України з ЄС. Т. зв. Європейська політична спільнота нібито об'єднає держави, що вступлять до Євросоюзу в майбутньому або вийшли з нього.

До слова, голова Євроради Мішель підтримав ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти.

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