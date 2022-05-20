Мавпа віспа в Європі. Як проявляється і в чому небезпека

Спалах віспи мавпи фіксує все більше країн. Сьогодні у Німеччині підтверджено перший випадок захворювання інфекцією. Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська пояснила як проявляється захворювання і чим воно небезпечне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Голубовської.

Лікар пояснила, що віспу мавп виявили ще в XIX столітті. Проведені в кінці 50-х років минулого століття дозволило виявити поксвіруси, які відрізнялися від вірусу віспи і коров'ячої віспи.

"Клінічний перебіг захворювання може бути доброякісним з невеликими висипаннями і досить важким з масивним висипом, мультиорганними ураженнями, дихальною недостатністю, кератитами, виразками рогівки, сліпотою, енцефалітом і летальністю до 10%", - уточнила Голубовська.

Як проявляється і передається віспа мавп

Одним з характерних проявів віспи мавп є збільшення лімфовузлів. Причому це може відбуватися до клінічного перебігу захворювання. Висип, що утворилася часто нагноюється і залишає рубці.

Джерелом інфекції є не тільки мавпи, а й інші тварини, зокрема, гризуни. Передається хвороба повітряно-крапельним, контактним, вертикальним (від матері до дитини) шляхом. Передачу статевим - поки не доведений. Тривалість захворювання становить від 2 до 4 тижні.

З чим пов'язаний резонанс з сьогоднішнім спалахом мавпячої віспи

Як зазначає Голубовська, одна з причин сьогоднішнього спалаху віспи мавп полягає в ліквідації натуральної віспи і скасування вакцинації проти неї. В результаті менше третини людей мають імунітет до захворювання. Лікар зазначає, що в результаті цього спалаху існує ризик отримати новий вид інфекції.

Ще однією причиною поширення віспи мавп Голубовська називає відсутність противірусних ліків, здатних боротися з інфекцією. За її словами, зареєстровані препарати поки не довели своєї ефективності.

Голубовська додала, що сьогоднішній спалах віспи мавп поширюється дуже швидко і такого не спостерігалося раніше. "Тому, мабуть, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і скликає екстрену нараду (досить оперативно, якщо порівнювати з реакцією на ковід), враховуючи подвоєння випадків віспи мавп в Англії за буквально кілька днів, поява її в Канаді та країнах Європи", - зазначила лікар.

Підводячи підсумок Голубовська уточнює, що спалахи мавпячої віспи добре піддавалися контролю. Крім того, поки немає даних про те, що однієї передачі інфекції від людини людині достатньо для підтримки вірусу в популяції людей.

"Геном вірусу досить стабільний, імунітет стійкий і перехресний з іншими поксвірусами. Так що поки без паніки, але готуватися треба", - підсумувала Голубовська.