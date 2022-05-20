ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська обстріляли Полтавську область. Влучили в об'єкт інфраструктури

Новость на русском →
Лубни, П'ятниця 20 травня 2022 14:00
Російські війська обстріляли Полтавську область. Влучили в об'єкт інфраструктури Фото: окупанти завдали ракетного удару по Лубенській громаді (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у п'ятницю, 20 травня, завдала ракетного удару по Полтавській області. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Приліт у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі - згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області українські сили ППО збили ворожу крилату ракету.

Також російські окупанти завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. В результаті пошкоджені понад 100 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків