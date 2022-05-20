Не повинно бути обмежень. Буданов назвав озброєння, яке потрібно Україні для наступу
Для подальшого наступу Україна потребує більше озброєння. Водночас не повинно бути жодних обмежень, оскільки Росія використовує проти нашої країни абсолютно усі види зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для The New York Times.
За словами Буданова, для наступу Україна потребує:
- ракетні комплекси середньої дальності;
- ракетні комплекси великої дальності;
- великокаліберну артилерію;
- ударну авіацію.
"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор Буданов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія незабаром передасть Україні далекобійну артилерію, ракети класу "берег - корабель" та безпілотники.
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