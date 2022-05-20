Київський район Харкова зазнав ракетного удару. Спалахнула пожежа

Російські окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова. В результаті обстрілу спалахнула сильна пожежа, дим видно з будь-якої точки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Харківській області повідомили, що в результаті ракетного удару спалахнула пожежа. У соціальних мережах публікують фото і відео густих клубів диму над місцем вибуху, які видно практично з будь-якої точки обласного центру.

"Жителі Харкова повідомляють про ракетний удар по Київському району міста", - повідомляє видання.

Нагадаємо, вдень окупанти завдали ракетного удару по Будинку культури у Лозовій Харківській області. Поранення отримали 7 людей, зокрема 11-річна дитина.

Зазначимо, після відступу від Харкова на початку травня російські війська посилили обстріл міста та області. Так, сьогодні ракетний удар потрапило селище Мала Данилівка Харківської області.

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