ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві чутно вибухи. Містян закликали перейти в безпечні місця

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 20 травня 2022 20:25
У Миколаєві чутно вибухи. Містян закликали перейти в безпечні місця Фото: У Миколаєві 20 травня пролунали вибухи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорців

У Миколаєві 20 травня ввечері пролунали вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав мешканців бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сєнкевич Online.

У п'ятницю ввечері в Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова закликав мешканців бути обережними.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" – написав Сєнкевич.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по будинку культури в Лозовій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв ВС РФ Війна Росії проти України
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків