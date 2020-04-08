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У Зеленського підтвердили дату обміну полоненими

Новини » Політика     08.04.2020 - 21:07
У Зеленського підтвердили дату обміну полоненими
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Обмін полоненими пройде до 19 квітня

Обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" пройде до Великодня (19 квітня). Відповідну заяву опублікував Офіс президента.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори контактної групи по Донбасу в форматі відеоконференції.

"Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати - не пізніше Пасхи", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, до цього представник так званої "Донецької народної республіки" Дарина Морозова заявила, що обмін відбудеться за формулою "10 на 8". При цьому поки немає інформації про участь в обміні представників "ЛНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики готові допустити до полонених їхніх родичів. Йшлося про допуск до вісьмох українців, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".

До цього представники так званих "республік Донбасу" оприлюднили імена та прізвища 19 осіб, яких вони готові передати Україні. Зокрема, окремі райони Донецької області готові звільнити 8 осіб, Луганській області - 11.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасобмін полоненими
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