Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень

В уряді пояснили, які об'єкти можуть працювати на карантині, і кому з осіб 60 років і старше дозволено залишати самоізоляцію
Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Facebook.
Як зазначив прем'єр, змінами уточнює перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, а також категорії людей 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції.
Відповідно до змін під час карантину дозволена робота об'єктів:
Також у Кабміні пояснили, які категорії людей 60 років і старше не потребують самоізоляції:
Крім цього уряд затвердив порядок обов'язкового приміщення на обсервацію (самоізоляцію) осіб, які в'їхали на територію України. При цьому органи місцевого самоврядування мають право здійснювати витрати на проживання громадян у обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Шмигаля, говорити про ослабленні карантину можна не раніше травня. Він зазначив, що уряд розробляє план виходу з карантину з травня. Ослаблення карантину буде можливим лише за умови зниження рівня захворюваності коронавірусом в Україні.