Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В уряді пояснили, які об'єкти можуть працювати на карантині, і кому з осіб 60 років і старше дозволено залишати самоізоляцію

Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Facebook.

Як зазначив прем'єр, змінами уточнює перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, а також категорії людей 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції.

Відповідно до змін під час карантину дозволена робота об'єктів:

Поштової та кур'єрської діяльності;

Будівельних робіт;

За збирання і заготівлі відходів;

Установи торгівлі будівельними матеріалами;

Хімчистки.

Також у Кабміні пояснили, які категорії людей 60 років і старше не потребують самоізоляції:

Держчиновники, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про протидію корупції";

Військовослужбовці, працівники Збройних сил України та інші правоохоронці;

Особи, які беруть участь у заходах по боротьбі з поширенням коронавіруса;

Особи, які забезпечують діяльність критичних підприємств

Крім цього уряд затвердив порядок обов'язкового приміщення на обсервацію (самоізоляцію) осіб, які в'їхали на територію України. При цьому органи місцевого самоврядування мають право здійснювати витрати на проживання громадян у обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Шмигаля, говорити про ослабленні карантину можна не раніше травня. Він зазначив, що уряд розробляє план виходу з карантину з травня. Ослаблення карантину буде можливим лише за умови зниження рівня захворюваності коронавірусом в Україні.