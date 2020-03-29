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Нардеп від "Слуги народу" звинуватив брата Єрмака в "торгівлі" держпосадами

Новини » Суспільство     29.03.2020 - 16:24
Нардеп від "Слуги народу" звинуватив брата Єрмака в "торгівлі" держпосадами
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак заперечує та звертатиметься до правоохоронних органів

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака у нібито "торгівлі" державними посадами. Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп розмістив на сторінці у соцмережі відеозаписи, на яких людина, схожа на брата керівника ОП - Дениса Єрмака - обговорює з невідомими особами призначення на різні посади, зокрема, у Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

На одному з відео нібито брату керівника ОП розповідають про дівчину, яка хоче за хабар очолити ТРК "Україна" або Національний комплекс "Експоцентр України", на іншому - обговорюється посада на Київській митниці.

Ще на одному з записів називалася сума в 45 мільйонів, однак невідомо, про що саме йшлося. Один з учасників бесіди лише згадував "світовий банк", а інший говорив про "авіакомпанії, які будуть літати".

Крім того, обговорюючи ще одного кандидата на невідому посаду, нібито Денис Єрмак розповідає, що він "перестраховує всі свої подання", тому необхідно все одно подаватися на офіційний конкурс на посаду.

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в...

Опубліковано Geo Leros Неділя, 29 березня 2020 р.

Зазначимо, що керівник ОП вже відреагував на заяву Лероса на своїй Facebook-сторінці. Єрмак заперечив, що його брат може бути причетним до незаконної діяльності, а також заявив, що звернеться до правоохоронців через поширення відео з його братом.

"Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Лероса", - написав він.

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; звинуватив брата Єрмака в &quot;торгівлі&quot; держпосадами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження через неподання декларації про доходи Андрієм Єрмаком. Провадження було відкрито за позовом народного депутата Антона Полякова.

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