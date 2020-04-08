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Стала відома посада брата Єрмака в РНБО

Новини » Політика     08.04.2020 - 10:38
Стала відома посада брата Єрмака в РНБО
Фото: Денис Єрмак (скрін з ютуб відео)

Єрмак був позаштатним радником заступника секретаря РНБО

Денис Єрмак працював радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит РБК-Україна.

Зазначено, що Денис Єрмак був позаштатним радником Литвиненка на громадських засадах.

Він був призначений на цю посаду розпорядженням секретаря РНБО Олександра Турчинова 17 березня 2015 року, а звільнений - розпорядженням Олександра Данилюка від 15 серпня 2019 року.

На цій посаді Єрмак займався організацією та проведенням заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою.

Раніше Денис Єрмак повідомив на своїй сторінці в Facebook, що як співробітник РНБО брав участь в АТО.

Нагадаємо, раніше нардеп Гео Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах чоловік, схожий на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Сам Андрій Єрмак спростував правдивість відеозаписів і звернувся в правоохоронні органи. Зокрема, ДБР почало розслідування відразу за чотирма статтями.

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