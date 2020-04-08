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Сандерс вийшов з президентської гонки в США

Новини » Політика     08.04.2020 - 18:45
Сандерс вийшов з президентської гонки в США
Фото: Берні Сандерс (twitter)

Берні Сандерс був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів

Сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Про це повідомляє CNN.

Сандерс фактично був останнім конкурентом іншого представника Демократичної партії, колишнього віце-президента США Джо Байдена. Призупинення кампанії сенатора означає, що тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Тепер політик повернеться в штат Вермонт, який він представляє в Сенаті Сполучених Штатів.

Нагадаємо, колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.

Крім того, проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести майже на 2 місяці через небезпеку розповсюдження коронавіруса.

Додамо, що раніше колишній віце-президент США Джо Байден припустив, що кандидата в президенти від Демократичної партії можуть вибрати за допомогою онлайн опитування.

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