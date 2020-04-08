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Полковника ЗСУ засудили до 13 років тюрьми за держзраду

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 10:43
Полковника ЗСУ засудили до 13 років тюрьми за держзраду
Фото: Іван Без'язиков (УНІАН)

Полковник ЗСУ збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів

Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним у державній зраді та створенні терористичної групи полковника ЗСУ та призначив покарання - 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що мова йде про полковника ЗСУ Івана Без'язикова.

За даними слідства, він перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській владі території у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та займав посаду так званого "заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи".

Суд над полковником ЗСУ тривав з серпня 2017 року. В суді доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції на Донбасі, допитах інших полонених українських військовослужбовців та виконував ще ряд злочинних функцій.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою та шпигунством. При цьому 40 осіб вже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство".

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Новини України Збройні сили Українидержзрада
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