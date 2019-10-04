Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи також внесли відповідні зміни до Податкового кодексу

Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 255 нардепів.

Суть закону

Основною метою закону є ефективне функціонування єдиного рахунку і установка заборони на звернення стягнення та накладання арешту на грошові кошти на такому єдиному рахунку платників податків, яке можливе лише після одночасного внесення змін до Податкового кодексу України, закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та закону "Про виконавче провадження".

Документом вводиться системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації повного і спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкритий для платника за його згодою ( бажання) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Крім того, Рада внесла відповідні зміни, необхідні для введення єдиного рахунку, до Податкового кодексу. Нардепи прийняли в другому читанні проект закону №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". За нього проголосували 274 депутати ВР.

Зміни до другого читання

Правкою до другого читання закону передбачається статтю 18 закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" доповнити новими частинами.

"Тимчасово, до 1 січня 2021 року встановити, що: суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами, повинні реалізувати цю продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 80% встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням податку на додану вартість та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів)", - сказано у тексті закону.

Крім того, до цього ж строку передбачається, що такі суб'єкти господарювання здійснюють реалізацію цієї продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 87% встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням ПДВ та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів).

"До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за порушення вимог абзацу другого частини двадцять третьої цієї статті - 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 200000 гривень; за порушення вимог абзацу третього частини двадцять третьої цієї статті - 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 100000 гривень", - вказано у законі.

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