Новый рейд в Россию и переговорная рамка от ЕС: новости за 12 марта
Вчера, 12 марта, "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Российской Федерации, а Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.
РБК-Украина собрала главные новости за 12 марта.
Война России против Украины: последние новости
- Дроны атаковали три региона России;
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Войска РФ ночью били по Украине ракетой и "Шахедами";
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Дрон атаковал центр Белгорода;
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Бойцы РДК показали видео прорыва государственной границы России на танке.
Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС
Европейская комиссия сегодня, 12 марта, утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.
"Этот шаг - свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего Правительства - сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", - добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Рейд в Россию
Кроме того, вчера стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон".
В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".
Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.
Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои еще продолжаются.
Подробнее о рейде в России и возможных последствиях для Украины можно узнать в материале РБК-Украина.
Зеленский подписал закон о посмертном отцовстве для военных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биологическом отцовстве (материнстве) для военных в случае их гибели.
В частности, репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.
Появился первый официальный кандидат на должность генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Иоганнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.
Новая помощь Украине от США
Администрация президента США Джо Байдена объявила вчера о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов, который они выделят Украине.
РБК-Украина сообщало, что американские СМИ раскрыли содержание пакета помощи.
В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину
Офис президента ожидает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоится "в короткой перспективе".
Макрон приедет в Украину, "чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности".
Обстрел Кривого Рога
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате начался пожар в девятиэтажке.
Детальную информацию о пострадавших и погибших можно узнать в материале РБК-Украина.
Зеленский также отреагировал на вражеские обстрелы и показал видео последствий.
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