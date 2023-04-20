Новый пакет помощи от США и контрнаступательные действия ВСУ: новости за 19 апреля

В среду, 19 апреля, ВСУ начали контрнаступательные действия, а Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, среди них и оборона Бахмута и бои на других участках фронта.
"Наши войска сегодня успешно останавливают врага по другим направлениям, наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", - пояснила она.
Президент Украины приехал на Волынь с рабочим визитом. Он встретился с пограничниками, ранее оборонявшими Бахмут.
"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - отметил глава государства.
В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракетных и противотанковых систем, а также дополнительные артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия.
Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что системы Patriot позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и дронов.
Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца.
Как пишет издание, ссылаясь на секретный доклад американской разведки, Кремль может экспериментировать с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол".
Эта программа "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может использоваться для атаки на спутники, которые используют его противники".
По данным Financial Times, во время встречи в формате "Рамштайн" в эту пятницу Украина будет настаивать на пополнении запасов ракет для систем ПВО.
На Западе опасаются, что без должной противовоздушной обороны "давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу", а острая нехватка ПВО может позволить России начать массированные бомбардировки.
Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что Украина до сих пор нуждается в средствах для противовоздушной обороны.
"Их три главных приоритета - три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", - отметил он.
Аналитики CSIS отмечают, что санкции повлияли на производство оружия в России. В частности, в РФ испытают проблемы с импортом прицелов для танков, шариковых подшипников, микрочипов.
Тем не менее, Россия все еще сохраняет численное преимущество, поскольку имеет большие запасы старого вооружения.
Украина получила вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T. По информации Spiegel, система Iris-T и 16 управляемых ракет были доставлены несколько дней назад – примерно 16 апреля.
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