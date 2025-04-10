Новое наступление РФ и реакция Пекина на китайских солдат в плену ВСУ: новости за 9 апреля

Россия начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Тем временем Пекин отреагировал на китайских солдат, которые попали в плен ВСУ.

Более детально о том, что произошло в среду, 9 апреля, - в материале РБК-Украина .

Сырский: Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Российская Федерация фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Количество боев на всех основных направлениях возросло, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, готовность России жертвовать большим количеством пехоты ради тактических побед кардинально не изменилась.

В МИД Китая отреагировали на взятие в плен их солдат на фронте в Украине

Украинские военные взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне РФ на фронте. Пекин впервые отреагировал.

Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении сообщило, что в настоящее время оно "выясняет ситуацию" с Украиной.

Новое правительство в Германии: коалиция согласована, Мерц вскоре заменит Шольца

В Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения.

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

СБУ допросила пленных китайцев: что узнала

Украинские военные впервые захватили в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ на фронте. Их допрос проводила Служба безопасности Украины, сообщили источники РБК-Украина в украинских спецслужбах.

Трамп объявил 90-дневную "паузу" в торговой войне с введением 10% тарифа

США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины, заявил президент США Дональд Трамп.

Он рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, которые касаются торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров.

Украина хочет купить у США оружия на 50 млрд долларов, - Зеленский

Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов. Она рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, Украина еще не исчерпала пакет военной помощи, которую согласовал предыдущий президент США Джо Байден.