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Новое правительство в Германии: коалиция согласована, Мерц вскоре заменит Шольца

Среда 09 апреля 2025 17:04
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Новое правительство в Германии: коалиция согласована, Мерц вскоре заменит Шольца Фото: Маркус Зедер, Фридрих Мерц и Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

Также партии договорились отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.

Также в соглашении говорится о проблеме нелегальной миграции. В частности, на два года будет приостановлено воссоединение семей, будут прекращены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации - расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.

В Бундестаге новой правящей коалиции будет 328 депутатских мандатов из 630.

Ожидается, что председатель ХДС Фридрих Мерц будет избран на должность канцлера ФРГ 7 мая. Он заменит на посту Олафа Шольца.

По словам Мерца, коалиционные переговоры проходили под большим давлением из-за глобальной политической ситуации.

"Изнутри и снаружи многие силы работали не на нас, а против нас, - сказал Мерц.

В частности, он упомянул о войне в Украине, которую не хочет прекращать российский диктатор Владимир Путин, и агрессивный тарифный пакет президента США Дональда Трампа.

Однако он считает, что коалиционное соглашение - это "сигнал нового начала".

Правительство Германии

В конце февраля этого года в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.

По данным экзитполов, первое место получили ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Отметим, что для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц планировал сформировать правительство до Пасхи, 20 апреля. Теперь в Бундестаге говорят о 6 мая как о дате его избрания канцлером.

Вчера же стало известно, что немецкие ХДС/ХСС и СДПГ договорились о формировании коалиции.

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Фридрих Мерц Олаф Шольц
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