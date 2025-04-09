СБУ допросила пленных китайцев: что узнала

Украинские военные впервые захватили в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ на фронте. Их допрос проводила Служба безопасности Украины.

Накануне стало известно, что украинские военные недавно вступили в бой в Донецкой области. Как выяснилось, их противником были шесть китайских военных.

Двух из них ВСУ захватили в плен.

Сегодня стало известно, что СБУ уже провела первый допрос пленных и узнала их имена:

Гражданин Китайской Народной Республики Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ФИО на китайском: 王广军), 1991 года рождения; Гражданин Китайской Народной Республики Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ФИО на китайском: 张仁波), 1998 года рождения.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Вчера президент Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами, которые были захвачены на одном из направлений фронта. По его словам, они были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Операцию по захвату граждан Китая провели воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

"Есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня", - рассказал президент.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.

В то же время, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Министерство иностранных дел Китая сейчас "выясняет ситуацию" с Украиной.